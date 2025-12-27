Снегопад на вершине Хермона, возможно закрытие курорта

На фоне понижения температуры и осадков на вершине горы Хермон идет снегопад. Стоит густой туман, температура опустилась ниже 0 градусов по Цельсию.

Канатная дорога не работает из-за погодных условий. Доступ туристов на нижний уровень пока открыт. Но администрация курорта Хермон предупреждает: в случае ухудшения погодных условий комплекс будет закрыт.

В ближайшие дни на Хермоне ожидается температура около 0, временами осадки.

Пока нет прогноза по образованию устойчивого снежного покрова. Судя по кадрам, публикуемым сайтом skihermon.co.il, снега на склонах почти нет, только на вершине. Горнолыжный сезон еще не начался.

Первый слабый снегопад на вершине Хермона фиксировался в этом сезоне в ночь на 14 ноября.

В прошлом зимнем сезоне последний снегопад на Хермоне был зафиксирован 21 марта, а первый снегопад был 24 ноября.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.