В Иране рекордное число казней за 40 лет: кампания против израильских "шпионов"

Иран в 2025 году провел рекордное за десятилетия число казней на фоне усиления репрессий и кампании против предполагаемых "шпионов", пишет The Daily Telegraph.

По оценке The Wall Street Journal, в течение этого года в Иране было проведено более 1870 казней – это максимум почти за четыре десятилетия.

Государственный департамент США сообщал, что только в ноябре 2025 года в Иране были казнены по меньшей мере 260 человек.

Правозащитные организации, в частности Amnesty International и Iran Human Rights, и структуры ООН в течение года неоднократно предупреждали о резком росте числа казней и ухудшении ситуации с правами человека в Иране.

Агентство Reuters ранее писало, что после проигранной Израилю 12-дневной войны в июне власти Ирана усилили репрессии: массовые задержания, ускоренные процессы и казни, объясняя это борьбой с "инфильтрацией" и угрозами безопасности.

Зачастую смертные приговоры выносились за сотрудничество с израильской разведкой "Мосад". При этом иранские власти зачастую не публиковали каких-либо доказательств вины задержанных за "шпионаж".