x
27 декабря 2025
|
последняя новость: 12:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 декабря 2025
|
27 декабря 2025
|
последняя новость: 12:08
27 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Иране рекордное число казней за 40 лет: кампания против израильских "шпионов"

Судебные решения
Иран
шпионаж
"Мосад"
Война с Ираном
время публикации: 27 декабря 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 12:15
В Иране рекордное число казней за 40 лет: кампания против израильских "шпионов"
AP Photo/Angelina Katsanis

Иран в 2025 году провел рекордное за десятилетия число казней на фоне усиления репрессий и кампании против предполагаемых "шпионов", пишет The Daily Telegraph.

По оценке The Wall Street Journal, в течение этого года в Иране было проведено более 1870 казней – это максимум почти за четыре десятилетия.

Государственный департамент США сообщал, что только в ноябре 2025 года в Иране были казнены по меньшей мере 260 человек.

Правозащитные организации, в частности Amnesty International и Iran Human Rights, и структуры ООН в течение года неоднократно предупреждали о резком росте числа казней и ухудшении ситуации с правами человека в Иране.

Агентство Reuters ранее писало, что после проигранной Израилю 12-дневной войны в июне власти Ирана усилили репрессии: массовые задержания, ускоренные процессы и казни, объясняя это борьбой с "инфильтрацией" и угрозами безопасности.

Зачастую смертные приговоры выносились за сотрудничество с израильской разведкой "Мосад". При этом иранские власти зачастую не публиковали каких-либо доказательств вины задержанных за "шпионаж".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 декабря 2025

Эксперты ООН призывают Иран отменить казнь оппозиционной активистки
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 декабря 2025

В Иране казнен 27-летний Акиль Кешаварз, признанный виновным в шпионаже в пользу Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 декабря 2025

В Иране казнили женщину, осужденную по закону "кровной мести" за убийство четырехлетней падчерицы
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 декабря 2025

Госдеп США: в ноябре в Иране были казнены 260 человек