x
27 декабря 2025
|
последняя новость: 12:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 декабря 2025
|
27 декабря 2025
|
последняя новость: 12:08
27 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Последствия удара армии РФ по Киеву: есть жертвы, значительные разрушения

Война в Украине
Погибшие
Владимир Зеленский
время публикации: 27 декабря 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 11:54
Последствия удара армии РФ по Киеву: есть жертвы, значительные разрушения
Полиция Украины

Опубликованы уточненные данные о последствиях сегодняшнего комбинированного ракетно-дронового удара армии РФ по Киеву и Киевской области.

По данным ГСЧС Киева, ночью и утром 27 декабря были зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры, повреждены более десяти жилых домов в разных районах столицы Украины, продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров. В Дарницком районе из гериатрического пансионата эвакуированы 68 человек; в Днепровском районе продолжаются поисковые работы из-за информации о возможном нахождении человека под завалами. Сообщается, что в Киеве погиб один человек и ранены более 20, а в Киевской области зафиксированы поражения примерно десятка гражданских объектов, при этом в Белой Церкви погиб один человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ запустила почти 500 беспилотников (значительная часть – "шахеды") и около 40 ракет, включая "Кинжалы". По его словам, основной целью был Киев (энергетика и гражданская инфраструктура), в некоторых районах столицы и области отсутствуют электроснабжение и отопление. Зеленский призвал партнеров усилить давление на РФ и ускорить поставки средств ПВО.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 декабря 2025

Армия РФ вновь атаковала Киев, нанесен комбинированный ракетно-дроновый удар
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 декабря 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1403-й день войны