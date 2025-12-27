Последствия удара армии РФ по Киеву: есть жертвы, значительные разрушения

Опубликованы уточненные данные о последствиях сегодняшнего комбинированного ракетно-дронового удара армии РФ по Киеву и Киевской области.

По данным ГСЧС Киева, ночью и утром 27 декабря были зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры, повреждены более десяти жилых домов в разных районах столицы Украины, продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров. В Дарницком районе из гериатрического пансионата эвакуированы 68 человек; в Днепровском районе продолжаются поисковые работы из-за информации о возможном нахождении человека под завалами. Сообщается, что в Киеве погиб один человек и ранены более 20, а в Киевской области зафиксированы поражения примерно десятка гражданских объектов, при этом в Белой Церкви погиб один человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ запустила почти 500 беспилотников (значительная часть – "шахеды") и около 40 ракет, включая "Кинжалы". По его словам, основной целью был Киев (энергетика и гражданская инфраструктура), в некоторых районах столицы и области отсутствуют электроснабжение и отопление. Зеленский призвал партнеров усилить давление на РФ и ускорить поставки средств ПВО.