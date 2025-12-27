x
27 декабря 2025
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о задержании жителя ПА, стрелявшего около Модиин-Илита

время публикации: 27 декабря 2025 г., 14:26 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 14:32
ЦАХАЛ сообщил о задержании жителя ПА, стрелявшего около Модиин-Илита
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что в ходе совместной операции с полицией и ШАБАКом в арабской деревне Сафа был задержан подозреваемый в стрельбе рядом с КПП "Хашмонаим", недалеко от Модиин-Илита.

Найдено и конфисковано охотничье ружье, из которого были произведены выстрелы.

Отметим, что в сообщении ЦАХАЛа задержанного не называют террористом. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что утром 27 декабря кто-то открыл огонь возле ограждения на контрольно-пропускном пункте Хашмонаим и скрылся. Пострадавших не было. В сообщении ЦАХАЛа стрелявший сначала был назван террористом. Было установлено, огонь велся из охотничьего ружья. Есть версия, что это было не обстрелом КПП, то есть террористической атакой, а стрельбой при охоте.

