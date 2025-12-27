Операция в Тарабине: ранен полицейский, бедуины отомстили соседям-евреям

Полиция Израиля сообщила об операции в бедуинском поселке Тарабин в Негеве, в ходе которой были задержаны пять подозреваемых.

Во время проведения операция был легко ранен один из полицейских. Операция продолжается.

Судя по официальному сообщению, правоохранительные органы действуют в рамках программы "Новый порядок" с целью задержания подозреваемых в причастности к насильственным инцидентам и использованию похищенного армейского оружия.

После завершения ночной операции, двое жителей Тарабина в качестве "акта мести" выехали в соседние еврейские населенные пункты, где был причинен ущерб десяткам автомобилей. Полиция заявляет, что после этого операция в Тарабине была расширена: продолжаются задержания и обыски.