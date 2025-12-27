Новогодний прогноз по Израилю: дождливая и прохладная неделя, шторм

Суббота и предстоящая неделя в Израиле будут дождливыми, за исключением среды, 31 декабря. Высока вероятность затоплений в низинах, как на западе – на побережье Средиземного моря, так и на востоке страны – в Араве, на побережье Мертвого моря и в Иудейской пустыне.

27 декабря дожди идут от севера до Негева. Особенно интенсивные осадки в прибрежных западных районах. Наиболее значительные затопления в южной части побережья, включая сектор Газы.

В воскресенье и понедельник будет прохладно, дожди будут идти на всей территории страны.

Во вторник дожди ослабнут и к среде прекратятся.

Однако в четверг, 1 января, ожидаются дожди с грозами. 2 января тоже будет дождливо.

Температура в течение недели немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной для декабря-января.

В субботу на вершине горы Хермон выпал снег. Температура около 0 градусов. В ближайшие дни высока вероятность снегопадов. Однако пока нет прогноза по поводу образования устойчивого снежного покрова.

На побережье Средиземного моря штормовая погода. Сильный западный ветер. Высота волн в субботу-воскресенье до 4,5 м. На другие дни прогноз по ситуации на побережье уточняется.