Пьяный водитель, который вез нелегала из Газы, напал на пограничников на въезде в Иерусалим
время публикации: 04 сентября 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 11:30
На контрольно-пропускном пункте Хизмэ, при въезде со стороны Палестинской автономии в Иерусалим, пьяный водитель напал на бойцов пограничной службы и был задержан.
В ходе следствия установлено: задержанный проживает в одном из арабских районов Иерусалима, он не только находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и напал на пограничников, дежуривших на КПП, но и вез в машине жителя Газы, предъявившего при досмотре фальшивое удостоверение личности гражданина Израиля.
Оба подозреваемых задержаны и переданы сотрудникам полиции.