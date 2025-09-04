Пьяный водитель, который вез нелегала из Газы, напал на пограничников на въезде в Иерусалим

На контрольно-пропускном пункте Хизмэ, при въезде со стороны Палестинской автономии в Иерусалим, пьяный водитель напал на бойцов пограничной службы и был задержан.

В ходе следствия установлено: задержанный проживает в одном из арабских районов Иерусалима, он не только находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и напал на пограничников, дежуривших на КПП, но и вез в машине жителя Газы, предъявившего при досмотре фальшивое удостоверение личности гражданина Израиля.

Оба подозреваемых задержаны и переданы сотрудникам полиции.