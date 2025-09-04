Внимание, розыск: пропала 7-летняя Одая Харари из Бней-Брака (найдена)
время публикации: 04 сентября 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 15:45
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 7-летней Одаи Харари из Бней-Брака, проживающей на улице Хай Тайеб. Сегодня днем она вышла из школы, и сейчас ее местонахождение неизвестно.
Описание одежды девочки: розовая школьная рубашка и юбка. С собой у нее был розовый школьный рюкзак на колесиках.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.
----
Вскоре после публикации полиция уведомила, что разыскиваемая найдена.