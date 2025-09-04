Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 4 сентября, температура будет примерно соответствующей среднесезонной, небольшое повышение температуры – преимущественно в горах и внутренних районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 27-39, в Беэр-Шеве – 22-34, на побережье Мертвого моря – 25-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 20-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-36, на Голанских высотах – 20-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 50-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В пятницу-субботу – без существенных изменений. В воскресенье-среду температура немного понизится.