x
04 сентября 2025
|
последняя новость: 06:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 сентября 2025
|
04 сентября 2025
|
последняя новость: 06:31
04 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 4 сентября: небольшое повышение температуры, переменная облачность

Погода
время публикации: 04 сентября 2025 г., 05:24 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 05:30
Прогноз погоды в Израиле на 4 сентября: небольшое повышение температуры, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 4 сентября, температура будет примерно соответствующей среднесезонной, небольшое повышение температуры – преимущественно в горах и внутренних районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 27-39, в Беэр-Шеве – 22-34, на побережье Мертвого моря – 25-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 20-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-36, на Голанских высотах – 20-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 50-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В пятницу-субботу – без существенных изменений. В воскресенье-среду температура немного понизится.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook