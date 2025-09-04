Макрон хотел посетить Израиль до Генассамблеи ООН, но Нетаниягу был против

Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе проверял возможность приехать в Израиль до начала Генассамблеи ООН, но договориться о визите ему не удалось.

По информации телеканала "Кан-11", Биньямин Нетаниягу выдвинул Макрону условие – отказаться от намерения объявить на Генассамблее ООН о признании палестинского государства. Макрон это делать отказался. Комментируя это, источник в Иерусалиме сказал телеканалу: "Макрон хотел усидеть сразу на двух стульях. У него это не получится".

Французский политик Меер Хабиб в интервью программе "Кан бэ-Шеш" сообщил, что Макрон хотел приехать в Израиль, но получил отказ от Нетаниягу. "Макрон передал Нетаниягу, что хотел бы приехать, но тот ответил, что в нынешних условиях это неподходящее время для визита", – сказал Хабиб.