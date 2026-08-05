Подозреваемый в убийстве адвоката Арбеля Фельдмана дал признательные показания

23-летний житель Рамлы, подозреваемый в убийстве адвоката Арбеля Фельдмана, признался, что стрелял в него. После преступления он скрылся, а примерно через два часа самостоятельно явился в подразделение полиции на юге страны. Оружие, из которого был застрелен адвокат, пока не найдено.

Убийство было совершено днем 4 августа в офисе Фельдмана на улице Моше Леви в Ришон ле-Ционе. По предварительным данным, подозреваемый был клиентом адвоката и был недоволен ведением дела о компенсации после автомобильной аварии. Во время короткой встречи между ними возник спор, после чего посетитель произвел не менее четырех выстрелов.

В момент убийства в помещении находились партнер Фельдмана и другие сотрудники. Партнер услышал крики, затем выстрелы, вошел в комнату и обнаружил адвоката с тяжелыми ранениями. Прибывшие парамедики констатировали смерть Фельдмана.

Полиция рассматривает случившееся как уголовное преступление и исключает националистический мотив. Следствие проверяет все обстоятельства финансового конфликта и продолжает поиски пистолета.