Вооруженное нападение в Ришон ле-Ционе, убит адвокат
время публикации: 04 августа 2026 г., 13:21 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 13:43
Вооруженное нападение в Ришон ле-Ционе, убит адвокат
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В результате стрельбы на улице Моше Леви в Ришон ле-Ционе мужчина в возрасте примерно 50 лет получил крайне тяжелые ранения.
Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказывают пострадавшему неотложную помощь, он находится в критическом состоянии и без сознания. Вскоре медики сообщили, что пострадавший скончался.
Полиция расследует обстоятельства инцидента. По предварительным данным, убит адвокат, подозревается один из его клиентов.