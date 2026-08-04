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Израиль

Вооруженное нападение в Ришон ле-Ционе, убит адвокат

Ришон ле-Цион
время публикации: 04 августа 2026 г., 13:21 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 13:43
Вооруженное нападение в Ришон ле-Ционе, убит адвокат
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Вооруженное нападение в Ришон ле-Ционе, убит мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В результате стрельбы на улице Моше Леви в Ришон ле-Ционе мужчина в возрасте примерно 50 лет получил крайне тяжелые ранения.

Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказывают пострадавшему неотложную помощь, он находится в критическом состоянии и без сознания. Вскоре медики сообщили, что пострадавший скончался.

Полиция расследует обстоятельства инцидента. По предварительным данным, убит адвокат, подозревается один из его клиентов.

Израиль
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