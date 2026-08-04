Вооруженное нападение в Ришон ле-Ционе, убит адвокат

В результате стрельбы на улице Моше Леви в Ришон ле-Ционе мужчина в возрасте примерно 50 лет получил крайне тяжелые ранения.

Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказывают пострадавшему неотложную помощь, он находится в критическом состоянии и без сознания. Вскоре медики сообщили, что пострадавший скончался.

Полиция расследует обстоятельства инцидента. По предварительным данным, убит адвокат, подозревается один из его клиентов.