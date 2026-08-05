Стало известно о задержании в "Бен-Гурионе" публициста Артема Кирпиченка

Российский историк и публицист Артем Кирпиченок, переставший выходить на связь после прилета в Израиль, находится под стражей, утверждают его знакомые. По словам бывшего депутата Госдумы РФ Дарьи Митиной, его делом занимается общая служба безопасности (ШАБАК), интересы задержанного представляет адвокат Инна Лед. Израильские государственные органы эту информацию пока не комментировали.

Кирпиченок прилетел в аэропорт "Бен-Гурион" рейсом из Еревана утром 2 августа. В 10:41 он сообщил близким о посадке самолета, а примерно через пять минут его активность в социальных сетях прекратилась. Он не приехал в квартиру в Ашкелоне, где собирался остановиться. Обратный билет был приобретен на 8 августа.

Причина задержания и процессуальный статус Кирпиченка неизвестны. Сообщения о том, что ему отказано во въезде в Израиль и его готовят к высылке, пока не подтверждены.

Артем Кирпиченок – кандидат исторических наук, автор книг и публикаций по истории и политике Ближнего Востока. Он около 15 лет прожил в Израиле, учился в Еврейском университете в Иерусалиме и служил в ЦАХАЛе. В последние годы жил в России и резко критиковал политику Израиля.