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Израиль

"Мы отправляем вас защищать страну и будем защищать вас": Нетаниягу встретился с новобранцами ЦАХАЛа

ЦАХАЛ
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 05 августа 2026 г., 16:31 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 16:31
"Мы отправляем вас защищать страну и будем защищать вас": Нетаниягу встретился с новобранцами ЦАХАЛа
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"Мы отправляем вас защищать страну и будем защищать вас": Нетаниягу встретился с новобранцами ЦАХАЛа
Miriam Alster/FLASH90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил призывной пункт на базе Тель а-Шомер, где встретился с молодыми людьми, которым предстоит служить в артиллерийских войсках и пехотной бригаде "Гивати".

Нетаниягу побеседовал с призывниками перед получением военной формы и ответил на их вопросы. Он заявил, что новобранцы представляют разные части израильского общества, и назвал их "израильской мозаикой".

"Единство внутри нас гораздо шире, чем принято думать. Мы защищаем нашу общую страну, отражаем атаки врагов и знаем, что у всех нас общее будущее", – сказал премьер-министр.

Обращаясь к новобранцам, Нетаниягу также попросил передать их родителям, что государство окажет военнослужащим необходимую поддержку: "Мы отправляем вас защищать страну и будем защищать вас".

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