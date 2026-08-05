"Мы отправляем вас защищать страну и будем защищать вас": Нетаниягу встретился с новобранцами ЦАХАЛа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил призывной пункт на базе Тель а-Шомер, где встретился с молодыми людьми, которым предстоит служить в артиллерийских войсках и пехотной бригаде "Гивати".

Нетаниягу побеседовал с призывниками перед получением военной формы и ответил на их вопросы. Он заявил, что новобранцы представляют разные части израильского общества, и назвал их "израильской мозаикой".

"Единство внутри нас гораздо шире, чем принято думать. Мы защищаем нашу общую страну, отражаем атаки врагов и знаем, что у всех нас общее будущее", – сказал премьер-министр.

Обращаясь к новобранцам, Нетаниягу также попросил передать их родителям, что государство окажет военнослужащим необходимую поддержку: "Мы отправляем вас защищать страну и будем защищать вас".