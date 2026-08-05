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Мир

Не менее четырех раненых в центре Лондона в результате нападения с ножом, задержана женщина

Великобритания
время публикации: 05 августа 2026 г., 16:49 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 16:52
Не менее четырех раненых в центре Лондона в результате нападения с ножом, задержана женщина
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Не менее четырех раненых в центре Лондона в результате нападения с ножом, задержана женщина
AP Photo/Matt Dunham

В лондонском районе Ковент-Гарден, недалеко от Королевского оперного театра, женщина с ножом напала на прохожих. Sky News сообщает, что подозреваемая задержана.

По данным столичной полиции, ножевые ранения получили три человека. Вместе с тем Лондонская служба скорой помощи сообщила, что медики оказали помощь четырем пострадавшим и доставили всех в крупный травматологический центр.

Информация о состоянии пострадавших, личности задержанной и возможных мотивах нападения пока не опубликована.

Мир
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