Отключение электричества в Тель-Шеве: рабочие прекратили ремонт из-за вооруженных людей в масках

Рабочие Электрической компании были вынуждены прекратить ремонтные работы в бедуинском поселке Тель-Шева после того, как к ним приблизились вооруженные люди в масках. Об этом сообщает сайт N12.

Неисправность возникла после того, как прошлой ночью неизвестные обстреляли трансформатор, повредив его. Бригада "Хеврат Хашмаль" прибыла в поселок для замены оборудования. Для проведения работ было необходимо перекрыть движение в районе, но полиция не предоставила рабочим необходимое сопровождение.

Утром рабочие компании вновь приехали на место. Однако на въезде их встретили люди в масках, вооруженные длинноствольным оружием.

"Работы были прекращены из-за опасений за жизнь сотрудников", – сообщила пресс-служба Электрической компании, добавив, что в полицию подана жалоба.