ДТП на 31-й трассе, двое пострадавших

В ночь на 5 августа на 31-й трассе, недалеко от развязки Мейтар, в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля были травмированы два человека.

21-летний мужчина получил тяжелые травмы. 17-летний юноша травмирован легко.

Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.