ДТП на 31-й трассе, двое пострадавших
время публикации: 05 августа 2026 г., 04:32 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 04:32
ДТП на 31-й трассе, двое пострадавших
0:00 0:00
В ночь на 5 августа на 31-й трассе, недалеко от развязки Мейтар, в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля были травмированы два человека.
21-летний мужчина получил тяжелые травмы. 17-летний юноша травмирован легко.
Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Ссылки по теме