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Израиль

ДТП на 31-й трассе, двое пострадавших

МАДА
ДТП
время публикации: 05 августа 2026 г., 04:32 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 04:32
ДТП на 31-й трассе, двое пострадавших
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ДТП на 31-й трассе, двое пострадавших
Пресс-служба МАДА

В ночь на 5 августа на 31-й трассе, недалеко от развязки Мейтар, в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля были травмированы два человека.

21-летний мужчина получил тяжелые травмы. 17-летний юноша травмирован легко.

Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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