Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 5 августа, жара немного спадет, но температура будет выше среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 19-32 градусов, в Тель-Авиве – 25-32, в Хайфе – 25-31, в Эйлате – 30-41, в Беэр-Шеве – 22-35, на побережье Мертвого моря – 28-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-32, в Ариэле – 21-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-37, на Голанских высотах – 21-37.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг температура немного понизится, но будет жарко. В пятницу-воскресенье – без существенных изменений. В понедельник температура повысится. Во вторник – без существенных изменений.