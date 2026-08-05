x
05 августа 2026
|
последняя новость: 05:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 августа 2026
|
05 августа 2026
|
последняя новость: 05:36
05 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 5 августа: жарко, малооблачно

время публикации: 05 августа 2026 г., 05:36 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 05:45
Прогноз погоды в Израиле на 5 августа: жарко, малооблачно
0:00 0:00
Прогноз погоды в Израиле на 5 августа: жарко, малооблачно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 5 августа, жара немного спадет, но температура будет выше среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 19-32 градусов, в Тель-Авиве – 25-32, в Хайфе – 25-31, в Эйлате – 30-41, в Беэр-Шеве – 22-35, на побережье Мертвого моря – 28-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-32, в Ариэле – 21-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-37, на Голанских высотах – 21-37.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг температура немного понизится, но будет жарко. В пятницу-воскресенье – без существенных изменений. В понедельник температура повысится. Во вторник – без существенных изменений.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook