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Израиль

"Совет мира" планирует выкупать оружие у боевиков, поклявшихся завязать с террором

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 04 августа 2026 г., 22:52 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 22:52
"Совет мира" планирует выкупать оружие у боевиков, поклявшихся завязать с террором
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"Совет мира" планирует выкупать оружие у боевиков, поклявшихся завязать с террором
AP Photo/Abdel Kareem

По информации телеканала "Кан-11", "Совет мира" разрабатывает план выкупа оружия у жителей сектора Газы. По информации телеканала "Кан-11", для получения денег недостаточно будет просто сдать оружие, также потребуется дать обещание отказаться от террористической деятельности.

Участников программы планируется поставить на специальный учет и включить в реабилитационную программу.

Для финансирования этого проекта "Совет мира" рассчитывает получить средства, в первую очередь, от государств Персидского залива.

В сообщении телеканала "Кан-11" отмечалось, что проект находится на стадии разработки.

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