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Пресса

"Гаарец": впервые граждане Беларуси получили статус беженцев в Израиле

Судебные решения
МВД
Беларусь
Израиль
Беженцы/мигранты
время публикации: 04 августа 2026 г., 23:25 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 23:33
"Гаарец": впервые граждане Беларуси получили статус беженцев в Израиле
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"Гаарец": впервые граждане Беларуси получили статус беженцев в Израиле
Olivier Fitoussi /FLASH90

По информации издания "Гаарец", Управление регистрации населения и миграции впервые признало беженцами супругов из Беларуси, участвовавших в протестах против Александра Лукашенко.

По информации издания, 2 августа, спустя четыре года после подачи прошения, супруги получили уведомление о предоставлении им статуса.

Издание пишет, что супруги, которым около 50 лет, участвовали в протестах с 2020 года. После начала войны в Украине они почти ежедневно участвовали в протестных акциях. По их словам, в марте 2022 года, после ареста их знакомой, их предупредили, что они могут стать следующими. В апреле 2022 года супруги приехали в Израиль, а через три месяца подали просьбу о предоставлении им статуса беженцев.

Поняв, что рассмотрение их просьбы затягивается, супруги обратились в апелляционный суд Управления регистрации населения и миграции. Суд постановил, что государство должно принять решение по их делу до января 2027 года, при этом им было отказано в предоставлении временного статуса на время ожидания. Они обжаловали решение в окружном суде, который обязал государство выдать супругам временное разрешение до принятия решения по их просьбе.

"Гаарец" приводит данные, полученные от Управления по регистрации населения, согласно которым из 288 заявлений о предоставлении убежища, рассмотренных с 2019 по 2024 год, было удовлетворено только 21. Среди дел, переданных в данный период на рассмотрение консультативной комиссии по делам беженцев, не было ни одного дела граждан Беларуси.

Пресса
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