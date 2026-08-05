34-летний израильтянин утонул на пляже в Лимасоле

34-летний житель Иерусалима утонул на пляже в Лимасоле на Кипре, сообщила организация ЗАКА.

Представители организации совместно с министерством иностранных дел Израиля взаимодействуют с местными властями и помогают родственникам погибшего оформить документы, необходимые для доставки тела в Израиль и проведения похорон.