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05 августа 2026
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Мир

34-летний израильтянин утонул на пляже в Лимасоле

Кипр
Погибшие
время публикации: 05 августа 2026 г., 01:21 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 05:22
34-летний израильтянин утонул на пляже в Лимасоле
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34-летний житель Иерусалима утонул на пляже в Лимасоле на Кипре, сообщила организация ЗАКА.

Представители организации совместно с министерством иностранных дел Израиля взаимодействуют с местными властями и помогают родственникам погибшего оформить документы, необходимые для доставки тела в Израиль и проведения похорон.

Мир
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