CNN: США израсходовали почти 80% ракет-перехватчиков THAAD в войне с Ираном

В ходе войны с Ираном вооруженные силы США израсходовали почти четыре пятых запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны THAAD, имевшихся до начала боевых действий, утверждает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с последней оценкой американских арсеналов.

По данным телеканала, в распоряжении США осталось примерно 20% довоенного запаса перехватчиков THAAD. Запасы ракет для комплексов Patriot сократились примерно наполовину. Высокопоставленные американские военные предупредили Пентагон, что резервы некоторых видов боеприпасов находятся на "опасно низком" уровне.

До начала войны американский арсенал, по оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), насчитывал около 452 перехватчиков THAAD и примерно 2200 ракет двух наиболее современных модификаций Patriot. Таким образом, из приведенных CNN данных следует, что у США может оставаться около 90 ракет THAAD. Точные сведения об арсеналах засекречены.

Министр войны США Пит Хегсет отверг сообщение CNN, написав в социальной сети X, что оно "не соответствует действительности". При этом он не привел собственных данных о количестве оставшихся ракет.

Пентагон ранее заключил соглашения об увеличении производственных мощностей: выпуск компонентов для Patriot планируется утроить, а для THAAD – увеличить в четыре раза.