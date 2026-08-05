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Наука и Хайтек

Израильтянка Ольга Бесова завоевала серебро Международной олимпиады по лингвистике

Научные олимпиады
время публикации: 05 августа 2026 г., 06:06 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 06:59
Израильтянка Ольга Бесова завоевала серебро Международной олимпиады по лингвистике
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Израильтянка Ольга Бесова завоевала серебро Международной олимпиады по лингвистике
Facebook Марии Бесовой

В Бухаресте завершилась 23-я Международная олимпиада по лингвистике, проходившая в столице Румынии с 26 июля по 2 августа. В соревнованиях участвовали 255 школьников в составе 65 команд, представлявших 46 стран и территорий.

Израиль представляли Майян Бар-Хельмер, Марта Вогман, Ольга Бесова и Всеволод Светлаков. Руководителем команды была Юлия Панченко.

Ольга Бесова набрала в индивидуальном турнире 60,7 балла и завоевала серебряную медаль. Остальные представители Израиля наград не получили.

Всего жюри присудило 14 золотых, 30 серебряных и 40 бронзовых медалей.

В командном турнире победила команда Germany Umlaut, набравшая 114,5 балла. Серебряные медали получили команда Гонконга HKLO с результатом 114 баллов и филиппинская команда Hinirang, набравшая 112 баллов. Израильская команда в число призеров командного турнира не вошла.

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