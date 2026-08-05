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Израиль

В Иерихоне задержан подозреваемый в подстрекательстве и поддержке ХАМАСа

Полиция
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
МАГАВ
время публикации: 05 августа 2026 г., 07:59 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 08:03
В Иерихоне задержан подозреваемый в подстрекательстве и поддержке ХАМАСа
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В Иерихоне задержан подозреваемый в подстрекательстве и поддержке ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 5 августа в Иерихоне был задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в систематической публикации призывов к насилию против Израиля и военнослужащих ЦАХАЛа, а также материалов в поддержку террористической организации ХАМАС.

По данным полиции, подозреваемый управлял несколькими аккаунтами в социальных сетях. В одной из публикаций он написал: "Аллах выбрал для нас название ХАМАС, и мы не знали, что на иврите оно означает разрушение и разорение. Это станет разрушением и разорением для сионистских оккупантов". Он размещал призывы "устраивать засады и наносить удары по врагам" и публиковал изображения с восхвалением руководителей ХАМАСа.

Задержанию предшествовал сбор доказательств в интернете. Подозреваемого обнаружили прятавшимся в кустах возле его дома. В полиции утверждают, что он связан с активистами ХАМАСа в секторе Газы и ассоциирует себя с движением "Братья-мусульмане".

Задержанный доставлен на допрос в полицейский участок Маале-Адумим. В операции участвовали подразделения полиции округа Иудеи и Самарии, пограничной полиции (МАГАВ) и военнослужащие 417-й территориальной бригады.

Израиль
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