В Иерихоне задержан подозреваемый в подстрекательстве и поддержке ХАМАСа

В ночь на 5 августа в Иерихоне был задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в систематической публикации призывов к насилию против Израиля и военнослужащих ЦАХАЛа, а также материалов в поддержку террористической организации ХАМАС.

По данным полиции, подозреваемый управлял несколькими аккаунтами в социальных сетях. В одной из публикаций он написал: "Аллах выбрал для нас название ХАМАС, и мы не знали, что на иврите оно означает разрушение и разорение. Это станет разрушением и разорением для сионистских оккупантов". Он размещал призывы "устраивать засады и наносить удары по врагам" и публиковал изображения с восхвалением руководителей ХАМАСа.

Задержанию предшествовал сбор доказательств в интернете. Подозреваемого обнаружили прятавшимся в кустах возле его дома. В полиции утверждают, что он связан с активистами ХАМАСа в секторе Газы и ассоциирует себя с движением "Братья-мусульмане".

Задержанный доставлен на допрос в полицейский участок Маале-Адумим. В операции участвовали подразделения полиции округа Иудеи и Самарии, пограничной полиции (МАГАВ) и военнослужащие 417-й территориальной бригады.