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В Вильнюсе полностью раскрыта центральная бима Большой синагоги

Литва
Археология
время публикации: 05 августа 2026 г., 08:17 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 08:17
В Вильнюсе полностью раскрыта центральная бима Большой синагоги
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В Вильнюсе полностью раскрыта центральная бима Большой синагоги
Управление древностей Израиля/ג'ון זליגמן
В Вильнюсе полностью раскрыта центральная бима Большой синагоги
Управление древностей Израиля/ג'ון זליגמן
В Вильнюсе полностью раскрыта центральная бима Большой синагоги
Управление древностей Израиля/ג'ון זליגמן

Археологи полностью раскрыли центральную биму Большой синагоги Вильнюса – возвышение, с которого читали Тору и вели богослужения. Во время раскопок обнаружены части главного молитвенного зала и женской галереи, цветные терраццо-полы с растительными и геометрическими орнаментами, таблички с именами прихожан и металлическая пластина с выгравированными Десятью заповедями.

Синагога, связанная с именем Виленского гаона, была разграблена и сожжена нацистами во время Второй мировой войны. В конце 1950-х годов советские власти снесли сохранившиеся части здания, а на его месте построили школу. Демонтаж школьного здания позволил археологам впервые расчистить крупные непрерывные участки исторического комплекса.

Особый интерес представляют таблички, обозначавшие постоянные места прихожан. На них сохранились имена мужчин и женщин, а некоторые места предназначались членам благотворительного общества, участвовавшего в управлении еврейской общиной Вильно. Одна из табличек сообщала, что место было пожертвовано Гитель Клачек, женой покойного городского шамаша Иехезкеля.

Среди других находок – пасхальное блюдо, ханукальный волчок, табличка с упоминанием Йом-Кипура и пластина с Десятью заповедями. По словам руководителей раскопок Джона Зелигмана и Юстинаса Раца́са, находки позволяют восстановить не только облик синагоги, но и повседневную жизнь людей, молившихся в ней на протяжении столетий.

Исследования Большой синагоги и окружавшего ее общинного комплекса ведутся с 2011 года. Проект осуществляют Управление древностей Израиля и литовские археологи при поддержке фонда Good Will Foundation и еврейской общины Литвы. После завершения работ руины планируется законсервировать и открыть для посетителей.

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