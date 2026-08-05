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Лига чемпионов."Апоэль" обыграл "Црвену Звезду"

Футбол
Лига чемпионов
Спорт/важное
время публикации: 05 августа 2026 г., 08:00 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 08:09
Лига чемпионов."Апоэль" обыграл "Црвену Звезду"
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Лига чемпионов."Апоэль" обыграл "Црвену Звезду"
AP Photo/Alberto Saiz

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов "Апоэль" (Беэр-Шева) обыграл "Црвену Звезду" 1:0.

Победный гол на 38-й минуте забил Захи Ахмед.

Израильский полузащитник сербов Мохаммед Абу Фани получил желтую карточку на 15-й минуте.

На 58-й минуте израильтяне остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Матан Балтакса.

На 71-й минуте гол Элиэля Переца был отменен из-за офсайда.

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