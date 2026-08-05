время публикации: 05 августа 2026 г., 08:00 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 08:09

0:00 Лига чемпионов."Апоэль" обыграл "Црвену Звезду" 0:00 0:00 1× 1× 1.5× 2×