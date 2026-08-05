Лига чемпионов."Апоэль" обыграл "Црвену Звезду"
время публикации: 05 августа 2026 г., 08:00 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 08:09
Лига чемпионов."Апоэль" обыграл "Црвену Звезду"
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В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов "Апоэль" (Беэр-Шева) обыграл "Црвену Звезду" 1:0.
Победный гол на 38-й минуте забил Захи Ахмед.
Израильский полузащитник сербов Мохаммед Абу Фани получил желтую карточку на 15-й минуте.
На 58-й минуте израильтяне остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Матан Балтакса.
На 71-й минуте гол Элиэля Переца был отменен из-за офсайда.
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