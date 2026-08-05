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Наука и Хайтек

В Израиле объявлен тендер на создание национального квантового компьютера

ИИ
время публикации: 05 августа 2026 г., 07:36 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 07:38
В Израиле объявлен тендер на создание национального квантового компьютера
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В Израиле объявлен тендер на создание национального квантового компьютера
AP Photo/Business Wire

Национальный штаб по искусственному интеллекту объявил тендер на создание национальной платформы квантовых вычислений в рамках проекта Nexus.

Этот шаг должен обеспечить существование собственного, "бело-голубого", квантового компьютера и статус Израиля как мирового лидера в этой сфере. Тендер, который будет запущен в ближайшее время, будет включать несколько этапов с участием международных компаний.

Кроме тендера на квантовый компьютер штаб объявил два предварительных запроса на получение информации в сфере искусственного интеллекта

Один запрос – о создании национального полигона для "физического ИИ" – площадки, где можно будет моделировать реальные ситуации: на дорогах, в больницах, на производстве, в сельском хозяйстве и так далее. Такой полигон должен помочь Израилю продвинуться в робототехнике, периферийных вычислениях, сенсорике и обработке данных.

Кроме того, штаб изучает, как можно определить национальные направления действий в сфере базовых моделей – таких как ChatGPT, Gemini, Claude и другие. На фоне превращения моделей искусственного интеллекта в критически важную стратегическую инфраструктуру национальный штаб опубликовал запрос на получение информации с целью способствовать укреплению израильского суверенитета в области базовых моделей, продвигать израильское лидерство в этой сфере, картировать возможности рынка и изучить шаги по использованию сравнительных преимуществ Израиля.

Наука и Хайтек
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