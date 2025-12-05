Бадминтон. Израильтяне обыграли сборную Люксембурга
время публикации: 05 декабря 2025 г., 07:42 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 07:42
Сборные Израиля участвуют в отборочных турнирах чемпионатов Европы по бадминтону.
Мужская сборная играет в Таллинне. Соперники команды Эстонии, Люксембурга и Англии.
Израильтяне проиграли эстонцам 2:3 и победили сборную Люксембурга 4:1.
Состав мужской сборной Израиля: Миша Зильберман, Даниил Дубовенко, Данило Дубинский, Марк Арончик, Максим Гринблат.
Женская играет в Друскиненкае, Литва. Соперники - сборные Франции, Литвы и Польши. Женский отборочный турнир начинается сегодня.
