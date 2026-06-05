В Хайфе проходит ежегодная регата в память о погибших моряках подводной лодки "Дакар"

В пятницу, 5 июня, в Хайфском заливе проходит традиционная регата в память о 69 членах экипажа израильской подводной лодки "Дакар". Мероприятие проводится по инициативе НКО "Дольфин", объединяющей демобилизованных моряков-подводников, при участии семей погибших, представителей ВМС, яхт-клубов и морских школ.

Регата начинается с выхода в море и церемонии возложения венков в районе Хайфского залива. По традиции венки доставляются к месту церемонии с борта подводной лодки ВМС Израиля. После морской части проходят памятные мероприятия и церемония награждения участников регаты.

В регате принимают участие яхты и катера из разных клубов. Среди участников – бывшие и действующие военнослужащие ВМС, родственники погибших, яхтсмены, воспитанники морских школ и представители морских объединений.

Подводная лодка "Дакар", построенная в Великобритании и модернизированная по заказу ВМС ЦАХАЛа, затонула 25 января 1968 года во время перехода из Великобритании в Израиль. Все 69 членов экипажа погибли. Поиски пропавшей субмарины продолжались более 30 лет.

28 мая 1999 года "Дакар" была обнаружена на глубине около 3000 метров в Средиземном море, примерно в 485 километрах от Хайфы. Сама подводная лодка была оставлена на морском дне – на поверхность был поднят фрагмент рубки, который доставили в Морской музей в Хайфе.