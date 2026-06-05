ЦАХАЛ: ликвидирован командир инженерного подразделения "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ сообщил, что на минувшей неделе был ликвидирован Абд Харб, командир инженерного подразделения "Хизбаллы". По данным армейской пресс-службы, это подразделение занималось сборкой и применением взрывных устройств, предназначенных для атак на израильские силы, действующие на юге Ливана.

В ЦАХАЛе заявили, что Харб был опытным и высокопоставленным командиром "Хизбаллы" и отвечал за многочисленные террористические планы против израильских военных, начиная со Второй ливанской войны и до последнего времени.

Кроме того, минувшей ночью ВВС Израиля атаковали и уничтожили пусковую установку, из которой боевики "Хизбаллы" запускали ракеты по силам ЦАХАЛа на юге Ливана.