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Израиль

ЦАХАЛ: ликвидирован командир инженерного подразделения "Хизбаллы". Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 05 июня 2026 г., 10:02 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 10:08
ЦАХАЛ: ликвидирован командир инженерного подразделения "Хизбаллы". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что на минувшей неделе был ликвидирован Абд Харб, командир инженерного подразделения "Хизбаллы". По данным армейской пресс-службы, это подразделение занималось сборкой и применением взрывных устройств, предназначенных для атак на израильские силы, действующие на юге Ливана.

В ЦАХАЛе заявили, что Харб был опытным и высокопоставленным командиром "Хизбаллы" и отвечал за многочисленные террористические планы против израильских военных, начиная со Второй ливанской войны и до последнего времени.

Кроме того, минувшей ночью ВВС Израиля атаковали и уничтожили пусковую установку, из которой боевики "Хизбаллы" запускали ракеты по силам ЦАХАЛа на юге Ливана.

Израиль
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