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Walla: офис Нетаниягу попросил удалить из популярного подкаста вопрос о его отношениях с дочерью

Нетания
СМИ
время публикации: 21 июля 2026 г., 17:26 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 17:34
Walla: офис Нетаниягу попросил удалить из популярного подкаста вопрос о его отношениях с дочерью
Yonatan Sindel/Flash90

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу попросила удалить из готовящегося к публикации подкаста фрагмент, в котором глава правительства рассказывает об отношениях со своей дочерью Ноа. Об этом написал корреспондент сайта Walla Ави Соломон.

На этой неделе Нетаниягу дал интервью журналисту Ави Шошану для подкаста "Аколь патуах" ("Все открыто"). Этот выпуск должен быть опубликован в среду, 22 июля.

Во время беседы премьер-министру был задан вопрос о его отношениях с Ноа – дочерью от первого брака. Ноа ведет ультраортодоксальный образ жизни и живет в иерусалимском районе Меа-Шеарим.

Как утверждает Walla, после записи подкаста канцелярия главы правительства обратилась к Шошану с просьбой удалить этот фрагмент. Автор публикации на сайте Walla Ави Соломон отмечает, что ему неизвестно, останется ли вопрос и ответ на него в окончательной версии подкаста.

В статье на Walla указывается, что в канцелярии премьер-министра в ответ на запрос ответили, что "информация не соответствует действительности". А Шошан предложил дождаться выхода выпуска, назвав его "трогательным".

В публикации также отмечается, что Нетаниягу редко публично говорил об отношениях с дочерью. Около двух лет назад его критиковали за отсутствие на бар-мицве сына Ноа. В это время премьер-министр участвовал в заседании военно-политического кабинета в Тель-Авиве.

Пресса
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