В рейтинге "сильных" паспортов израильский "даркон" находится на 18-м месте

Компания Henley & Partners опубликовала индекс паспортов, в котором место государства определяется числом стран, в которые обладатель паспорта того или иного государства сможет въехать без визы. Индекс обновляется дважды в год.

Несмотря на войну израильский паспорт занял 18-е место, позволяя его обладателям посещать 166 стран без визы. При этом до 7 октября и последующих войн Израиль находился на 25-й позиции.

Первое место третий год подряд сохранил паспорт Сингапура. Его владельцам доступно без предварительной визы 192 направления.

На второе место поднялись Объединенные Арабские Эмираты, прибавившие с начала года три позиции. ОАЭ делят эту строчку с Японией и Южной Кореей: паспорта этих стран открывают доступ к 188 странам. Третье место заняла Швеция (187 стран).

Великобритания поднялась на шестое место после получения безвизового доступа в Китай и Малави. Канада занимает седьмое место, а Соединенные Штаты остались на десятом. США входят в число немногих стран в верхней части рейтинга, гражданам которых по-прежнему требуется виза для поездки в Китай.

Рейтинг Henley Passport Index составляется на основании данных системы Timatic Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.

Авторы рейтинга отмечают, что за 20 лет международная мобильность заметно расширилась. Среднестатистический паспорт открывает двери в 108 стран, тогда как в 2006 году этот показатель составлял 58. При этом разрыв между наиболее и наименее мобильными странами продолжает увеличиваться: паспорт Афганистана, находящийся в конце рейтинга, позволяет посещать лишь 22 направления.