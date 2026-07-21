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Израиль

Экс-главе отдела лицензирования оружия грозит обвинение в мошенничестве

Полиция
Расследование
время публикации: 21 июля 2026 г., 17:06 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 17:06
Амит Айсман
Yonatan Sindel/Flash90

Экономический отдел государственной прокуратуры уведомил Исраэля Авишара, ранее возглавлявшего отдел лицензирования огнестрельного оружия в министерстве национальной безопасности, что госпрокурор Амит Айсман рассматривает возможность предъявления ему обвинений в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Окончательное решение будет принято после проведения слушаний.

Согласно подозрениям, после начала войны "Железные мечи" Авишар позволил лицам, не обладавшим надлежащими полномочиями, выдавать гражданам разрешение на ношение оружия. По данным прокуратуры, таким образом были предварительно одобрены около 23 тысяч заявок (соответствующая справка действует полгода) и было выдано примерно 15 тысяч лицензий на оружие.

Расследование проводилось отделом по расследованию мошенничества в подразделении "ЛАХАВ 433".

Израиль
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