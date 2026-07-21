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Израиль

В Палестинской автономии возник дефицит топлива, у автозаправок очереди

Иудея и Самария
Палестинская администрация
время публикации: 21 июля 2026 г., 17:55 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 18:03
В Палестинской автономии возник дефицит топлива, у автозаправок очереди
AP Photo/Nasser Nasser

В Палестинской автономии часть автозаправок закрылась из-за отсутствия топлива, у других – образовались многочасовые очереди, особенно за бензином с октановым числом 95. Об этом написало издание Quds.

Власти ПА объясняют кризис сокращением поставок, проблемами с переводом шекелей в израильские банки и резким ростом спроса. Правительство намерено создать государственную компанию, которая будет закупать, хранить и распределять топливо.

Издание пишет, что в Тулькарме заправки временно закрыты, а после возобновления их работы будут действовать ограничения на его продажу. На фоне кризиса представители бизнеса и общественные активисты потребовали от правительства ПА подать в отставку.

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