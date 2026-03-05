ЦАХАЛ уничтожил группу террористов в штабе "Хизбаллы" на юге Ливана

Бойцы 91-й дивизии в ночь на четверг выявили нескольких боевиков террористической организации "Хизбалла", которые вошли в здание, использовавшееся как штаб организации, в районе деятельности израильских сил на юге Ливана.

ВВС нанесли удар и ликвидировали террористов сразу после обнаружения.

ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль.