ЦАХАЛ уничтожил группу террористов в штабе "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 05 марта 2026 г., 11:34 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 11:34
Бойцы 91-й дивизии в ночь на четверг выявили нескольких боевиков террористической организации "Хизбалла", которые вошли в здание, использовавшееся как штаб организации, в районе деятельности израильских сил на юге Ливана.
ВВС нанесли удар и ликвидировали террористов сразу после обнаружения.
ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль.