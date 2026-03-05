ЦАХАЛ требует эвакуации ливанцев на север от реки Литани

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей южного Ливана, требующее немедленной эвакуации на территорию к северу от реки Литани.

В сообщении подчеркивается, что предупреждение распространяется также на жителей Тира и Бинт-Джебеля. "Террористическая деятельность "Хизбаллы" вынуждает Армию обороны Израиля применять против нее силу. Мы не намерены причинять вам вред", – сказано в этом сообщении.

"В целях вашей безопасности мы еще раз настоятельно призываем вас немедленно эвакуироваться из своих домов, – призывает ЦАХАЛ. – Любой, кто находится рядом с активистами "Хизбаллы", ее объектами или боевой техникой, подвергает свою жизнь опасности. Любой дом, используемый "Хизбаллой" в военных целях, может стать объектом обстрела. Для обеспечения вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома и двинуться на север, за реку Литани. Осторожно, любое движение на юг может поставить под угрозу ваши жизни".