Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 5 мая, температура существенно не изменится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на севере и в центре страны.

В Иерусалиме – 9-15 градусов, в Тель-Авиве – 16-20, в Хайфе – 15-19, в Эйлате – 17-24, в Беэр-Шеве – 13-20, на побережье Мертвого моря – 17-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-20, в Ариэле – 11-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-21, на Голанских высотах – 11-19.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн 120-300 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В среду – переменная облачность, местами дожди. В четверг-пятницу – повышение температуры, малооблачно. В субботу-понедельник – без существенных изменений.