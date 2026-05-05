x
05 мая 2026
|
последняя новость: 06:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 мая 2026
|
05 мая 2026
|
последняя новость: 06:35
05 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 5 мая: прохладно, местами дожди

Погода
Дожди
время публикации: 05 мая 2026 г., 05:32 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 05:38
Прогноз погоды в Израиле на 5 мая: прохладно, местами дожди
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 5 мая, температура существенно не изменится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на севере и в центре страны.

В Иерусалиме – 9-15 градусов, в Тель-Авиве – 16-20, в Хайфе – 15-19, в Эйлате – 17-24, в Беэр-Шеве – 13-20, на побережье Мертвого моря – 17-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-20, в Ариэле – 11-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-21, на Голанских высотах – 11-19.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн 120-300 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В среду – переменная облачность, местами дожди. В четверг-пятницу – повышение температуры, малооблачно. В субботу-понедельник – без существенных изменений.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook