Экономика

Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу Колумбийского университета до "негативного"

время публикации: 05 мая 2026 г., 05:02 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 05:26
Рейтинговое агентство Moody's впервые понизило прогноз по кредитному рейтингу Колумбийского университета в Нью-Йорке до "негативного", сославшись на "риски, связанные с федеральной средой для высших учебных заведений".

В отчете Moody's говорится о снижении благосостояния и ликвидности университета относительно его расходов по сравнению с сопоставимыми вузами, а также о неопределенности вокруг исследовательских грантов, федеральных кредитов и возможного сокращения числа иностранных студентов.

Изменение прогноза последовало после того, как Колумбийский университет, ставший после резни 7 октября 2023 года одним из центров антиизраильских и антисемитских протестов, согласился выплатить штраф в размере 200 млн долларов для урегулирования ряда федеральных расследований, связанных с гражданскими правами и дискриминацией еврейских и израильских студентов и сотрудников.

