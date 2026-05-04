04 мая 2026
последняя новость: 00:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Наезд на пешеходов в центре Лейпцига: за рулем был уроженец Германии

время публикации: 04 мая 2026 г., 23:38 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 23:48
AP Photo/Michael Probst

В понедельник, 4 мая, автомобиль на высокой скорости проехал по пешеходной зоне в центре Лейпцига, сбивая людей. Местные СМИ сообщают, что за рулем машины находился 33-летний уроженец Германии, житель Лейпцига.

Издание Sueddeutsche Zeitung пишет, что водитель остановился сам и вышел из машины. При аресте он не оказывал сопротивления.

Мэр Лейпцига сообщил, что в результате наезда погибли два человека, трое пострадавших в тяжелом состоянии и "множество людей получили травмы".

Прокуратура возбудила дело по обвинению в убийстве и покушении на убийство. Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер и прокуратура квалифицировали произошедшее как целенаправленное нападение. Мотивы преступления пока не установлены.

