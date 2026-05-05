Чемпионом мира по снукеру стал представитель Китая У Ицзэ

В Театре Крусибл в Шеффилде (Англия) завершился финальный матч чемпионата мира по снукеру 2026 года. Со счетом 18:17 22-летний китайский игрок У Ицзэ одержал победу над 43-летним англичанином Шоном Мерфи, чемпионом мира 2005 года. Для У это первый титул чемпиона мира и крупнейший успех в карьере; он стал одним из самых молодых победителей турнира в современной истории снукера.

Финал получился нервным и неровным. В первый день У Ицзэ лучше начал матч, повел 3:0, но Мерфи ответил сериями 85, 98, 77 и 109 очков и сравнял счет в первой сессии – 4:4. Во второй сессии китаец вновь перехватил инициативу, выиграл шесть из девяти фреймов, сделал сенчури-брейк 103 очка и ушел на ночной перерыв с преимуществом 10:7. Матч также был ненадолго прерван в третьем фрейме, когда зрительница прорвалась к игровой зоне – рефери Роб Спенсер и служба безопасности быстро остановили инцидент.

Во второй день Мерфи едва не переломил ход встречи. В дневной сессии англичанин выиграл пять фреймов подряд и вышел вперед 12:10, воспользовавшись ошибками соперника и заметной нервозностью дебютанта финала. Однако У Ицзэ сумел остановить спад, взял три последних фрейма сессии и перед решающим отрезком снова оказался впереди – 13:12. Вечерняя сессия стала проверкой характера для обоих: Мерфи пытался использовать опыт и тактическую игру, У отвечал дальними ударами и серийностью, которые в итоге принесли ему победу.

Для Мерфи это был шанс выиграть второй мировой титул спустя 21 год после сенсационной победы 2005 года. Англичанин уже давно входит в число самых узнаваемых игроков тура: помимо чемпионата мира, он выигрывал UK Championship, Masters и другие крупные турниры, а в Крусибле не раз доходил до поздних стадий. Победа в финале 2026 года позволила бы ему установить один из самых впечатляющих интервалов между двумя мировыми титулами, но на этот раз решающий матч остался за представителем нового поколения.

У Ицзэ стал главным открытием турнира. Китайский снукер уже пережил исторический момент годом ранее, когда чемпионом мира стал Чжао Синьтун, а успех У подтвердил, что центр тяжести в профессиональном снукере постепенно смещается. На пути к финалу У прошел сильную сетку и в полуфинале в драматичном матче победил Марка Аллена 17:16. В финале против Мерфи он впервые играл за главный титул снукера, но выдержал давление Крусибла и завершил турнир победой.

Чемпионат мира в Шеффилде традиционно завершает снукерный сезон и остается главным турниром профессионального тура. Матчи проходят в формате до 10 побед в первом круге, затем дистанция постепенно увеличивается, а финал играется до 18 побед в четырех сессиях. Победа в Крусибле считается высшим достижением в карьере снукериста: здесь проверяются не только техника и серийность, но и способность выдерживать многодневное давление, длинные тактические фреймы и психологические переломы.