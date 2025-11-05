ЦАХАЛ: за последний месяц ликвидированы около 20 боевиков "Хизбаллы" в Ливане
время публикации: 05 ноября 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 18:15
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию еще одного боевика "Хизбаллы" на юге Ливана, осуществленную ВВС и командованием Северного военного округа.
Ударом с воздуха был ликвидирован боевик подразделения "Радуан" Хусейн Джабер Диба.
В сообщении подчеркивается: ЦАХАЛ продолжает действовать для устранения угроз Государству Израиль. За последний месяц было ликвидировано около 20 боевиков, чья деятельность нарушала договоренность между Израилем и Ливаном.
צה״ל חיסל מחבל מיחידת ׳כוח רדואן׳ בארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון: כ-20 מחבלים חוסלו בחודש האחרון
צה"ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, את חסין ג׳אבר דיב, מחבל ביחידת ׳כוח רדואן׳ של ארגון הטרור חיזבאללה, שקידם מתווי טרור נגד מדינת ישראל… pic.twitter.com/TDNk4w85j4— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 5, 2025