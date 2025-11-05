ЦАХАЛ: за последний месяц ликвидированы около 20 боевиков "Хизбаллы" в Ливане

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию еще одного боевика "Хизбаллы" на юге Ливана, осуществленную ВВС и командованием Северного военного округа.

Ударом с воздуха был ликвидирован боевик подразделения "Радуан" Хусейн Джабер Диба.

В сообщении подчеркивается: ЦАХАЛ продолжает действовать для устранения угроз Государству Израиль. За последний месяц было ликвидировано около 20 боевиков, чья деятельность нарушала договоренность между Израилем и Ливаном.