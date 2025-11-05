x
05 ноября 2025
05 ноября 2025
05 ноября 2025
05 ноября 2025
Израиль

ЦАХАЛ: за последний месяц ликвидированы около 20 боевиков "Хизбаллы" в Ливане

ЦАХАЛ
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 05 ноября 2025 г., 18:15
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию еще одного боевика "Хизбаллы" на юге Ливана, осуществленную ВВС и командованием Северного военного округа.

Ударом с воздуха был ликвидирован боевик подразделения "Радуан" Хусейн Джабер Диба.

В сообщении подчеркивается: ЦАХАЛ продолжает действовать для устранения угроз Государству Израиль. За последний месяц было ликвидировано около 20 боевиков, чья деятельность нарушала договоренность между Израилем и Ливаном.

Израиль
