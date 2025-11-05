Завершились совместные учения ВВС Израиля и Греции

На этой недели в небе Греции прошли совместные учения израильских и греческих ВВС. В рамках маневров отрабатывалась дозаправка в воздухе десятков греческих истребителей. Пресс-служба Армии обороны Израиля подчеркивает, что маневры являются частью ежегодной программы подготовки и продолжением сотрудничества между Израилем и Грецией.

Израильские ВВС проводят совместные учения с Грецией несколько раз в год. Маневры имитировали боевой вылет истребителей на дальние расстояния и дозаправку в воздухе для продолжения выполнения боевых задач.

В учениях участвовала 120-я эскадрилья ВВС ЦАХАЛа, основной задачей которой является осуществление дозаправки в воздухе, что позволяет истребителям стать "длинной рукой Израиля".