05 ноября 2025
05 ноября 2025
Ближний Восток

БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на юге Ливана, один убитый

Беспилотники
Ливан
ЦАХАЛ
время публикации: 05 ноября 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 14:13
ПИЦ

Ливанские источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на трассе около Бурдж Рахала, северо-восточней Тира, на юге Ливана, примерно в 25 км от границы Израиля.

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что был убит шейх Хусейн Диаб (сведения о нем уточняются), еще один человек был ранен.

ЦАХАЛ пока эти сведения не комментирует.

Ближний Восток
