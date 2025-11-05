БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на юге Ливана, один убитый

Ливанские источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на трассе около Бурдж Рахала, северо-восточней Тира, на юге Ливана, примерно в 25 км от границы Израиля.

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что был убит шейх Хусейн Диаб (сведения о нем уточняются), еще один человек был ранен.

ЦАХАЛ пока эти сведения не комментирует.