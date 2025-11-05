Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 5 ноября, температура повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков, сухо.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 21-32, в Хайфе – 24-33, в Эйлате – 23-33, в Беэр-Шеве – 20-35, на побережье Мертвого моря – 24-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-31, в Ариэле – 21-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-35, на Голанских высотах – 24-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

В четверг-вторник ожидается постепенное понижение температуры.