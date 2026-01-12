Израильтяне вновь получают угрожающие sms-сообщения

Второй раз за последние три дня израильтяне массово получают угрожающие sms-сообщения с намеком на возможную ночную ракетную атаку.

Текст сообщения, на иврите или на английском, гласит: "Полуночное небо будет сиять. Кометы, которые не звезды. Метеоры, которые не метеоры, и внезапные пугающие звуки..."

После первой волны sms-угроз национальная служба кибербезопасности заявила, что речь идет о попытке спровоцировать панику среди населения, психологической атаке. При этом специалисты отмечали, что "источник атаки официально не идентифицирован".

Специалисты подчеркивали, что это не взлом, а обычная спам-рассылка. Рекомендуется игнорировать эти сообщения.