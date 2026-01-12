Стартап разворачивает выращивание редких и очень дорогих трюфелей на Голанах

Стартап Ilsar выращивает французские трюфели на базальтовых полях Голан. Компания уже привлекла $12 миллионов.

Черный трюфель из французского региона Перигор – один из самых дорогих грибов в мире. Два столетия назад только из Перигора собирали 200 тонн трюфелей ежегодно, два года назад во всей Франции – лишь 10 тонн. Цена этого продукта достигает тысяч евро за килограмм, в Израиле – около 14 тысяч шекелей.

Основатели Ilsar – выходцы из кибуцного движения, вернувшиеся из хайтека на Голанские высоты. "Что нас зацепило – трюфели выращивали на вулканической почве. А у нас тоже вулканическая почва", – объясняет CEO компании Нимрод Табенкин, внук одного из отцов-основателей кибуцного движения Ицхака Табенкина.

Технология основана на симбиозе гриба с корнями французского дуба, растущего на вулканических почвах. Это очень редкие условия. В лабораториях компании из желудей выращивают саженцы, к корням которых прививают мицелий черного трюфеля. 65% растений на Земле не могут существовать без грибов на корневой системе – гриб расщепляет минералы из почвы для дерева, а дерево дает грибу питательные вещества. Плодовое тело трюфеля формируется под землей, для его поиска используют специально обученных собак.

Первый трюфель создатели стартапа нашли через четыре года после посадки первого дуба. Сегодня плантации занимают 130 гектаров, высажено 100 тысяч дубов. Компания привлекла около 12 миллионов долларов инвестиций. По прогнозам компании, через пять лет Голанские высоты станут одним из крупнейших экспортеров французских черных трюфелей в мире.