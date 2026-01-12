x
Фото
Фото

"Золотой глобус" 2026. Фоторепортаж с церемонии

Кинопремия
Кинофестиваль
время публикации: 12 января 2026 г., 16:27 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 17:11

Фото: Associated Press

В Лос-Анджелесе прошла 83-я церемония "Золотой глобус". Абсолютными триумфаторами премии стали картины "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона и драма о Уильяме Шекспире "Хэмнет". Сатирический сериал "Киностудия" о закулисье Голливуда стал лучшим комедийным сериалом, а "Больница Пит" – лучшим драматическим. Лучшим мини-сериалом жюри признало британскую драму "Переходный возраст".

Подробней о лауреатах "Золотого глобуса" 2026 года

Слева направо: Одри Нуна, EJAE и Рей Ами с наградой за лучшую оригинальную песню к фильму "Kpop Demon Hunters"
Дженна Ортега
Кейт Хадсон
Дженнифер Лоуренс
Оландрия Картен
Дженнифер Лопес
