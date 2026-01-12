"Золотой глобус" 2026. Фоторепортаж с церемонии

Фото: Associated Press

В Лос-Анджелесе прошла 83-я церемония "Золотой глобус". Абсолютными триумфаторами премии стали картины "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона и драма о Уильяме Шекспире "Хэмнет". Сатирический сериал "Киностудия" о закулисье Голливуда стал лучшим комедийным сериалом, а "Больница Пит" – лучшим драматическим. Лучшим мини-сериалом жюри признало британскую драму "Переходный возраст".

