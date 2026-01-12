Зимний шторм в Израиле: волны до 7,5 м, снегопад на Голанах

В ночь на 13 января в Израиле очередной зимний шторм: холодно, дожди от севера до Негева, снегопад на Хермоне и других вершинах Голанских высот, очень сильный ветер на побережье Средиземного моря. Высота волн может достигать 7,5 м. Купание и экстремальный спорт в такую погоду крайне опасны.

Во вторник-среду на фоне дождей ожидаются затопления в низинах, а также наводнения в руслах ручьев в Иудейской пустыне и около побережья Мертвого моря.

Полиция предупреждает о возможных перекрытиях дорог и рекомендует воздерживаться от поездок, особенно в районы, где высока вероятность внезапных паводков и наводнений. В связи с возможными перекрытиями трасс полиция просит водителей заранее планировать маршруты и учитывать погодные условия.

Во вторник температура резко понизится. Ночью в Иерусалиме температура может опуститься почти до нуля градусов по Цельсию, местами возможен гололед, но "снежного прогноза" по Иерусалиму нет. При этом из-за снегопада могут быть закрыты трассы на севере, в районе Голанских высот.

Сильный ветер может приводить к обрушениям и падениям деревьев. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" работает в режиме повышенной готовности.

Горный курорт Хермон вновь закрыт для посетителей из-за погодных условий: сильный ветер, на вершине идет снег.

В четверг дожди прекратятся, переменная облачность. В пятницу местами слабые дожди. В субботу-воскресенье – без осадков, солнечно.