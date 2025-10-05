x
05 октября 2025
последняя новость: 10:43
05 октября 2025
05 октября 2025
последняя новость: 10:43
05 октября 2025
Израиль

Завершено расследование об акте вандализма, в результате которого нанесен ущерб могиле солдата

время публикации: 05 октября 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 10:25
Завершено расследование об акте вандализма, в результате которого нанесен ущерб могиле солдата
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о завершении расследования в связи с актом вандализма на кладбище в Бейт-Шеане, где были повреждены несколько могил, в том числе мемориальный камень бойца, погибшего в ходе войны "Железные мечи".

По подозрению в совершении этих действий был задержан 57-летний житель Бейт-Шеана. Вскоре по делу в мировой суд в Тверии будет подано обвинительное заключение.

Следствием было установлено, что подозреваемый повредил могилы, используя молоток и зубило, а также наносил на мобильные камни оскорбительные тексты.

