Умерла Аннетт Дионн – последняя из всемирно известных канадских пятерняшек

В Канаде на 91-м году жизни умерла Аннетт Дионн – последняя из всемирно известных пятерняшек Дионн, родившихся во время Великой депрессии и приобретших всемирную известность.

О смерти Аннетт в сочельник, 24 декабря 2025 года, сообщили представитель семьи и музей Dionne Quints Home Museum. Причиной указаны осложнения болезни Альцгеймера.

Пятерняшки Ивонн, Аннетт, Сесиль, Эмили и Мари родились 28 мая 1934 года в Корбейле (Онтарио) – это были первые в истории однояйцевые пятерняшки, выжившие в младенческом возрасте.

Их родители – франкоязычная фермерская семья – быстро оказались в центре беспрецедентного медийного ажиотажа: власти Онтарио оформили над девочками государственную опеку, а рядом был создан туристический "парк" Quintland, куда годами стекались толпы, а сама история принесла огромные доходы (сотни миллионов долларов).

Родителям удалось вернуть опеку над дочерями в 1943 году, однако семейная жизнь после многолетней "витрины" складывалась тяжело.

В 1998 году три выжившие сестры получили от властей Онтарио официальные извинения и компенсации за эксплуатацию в детстве.

Аннетт была последней из пяти сестер: Эмили умерла в 1954 году, Мари – в 1970-м, Ивонн – в 2001-м, а Сесиль скончалась 28 июля 2025 года.